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Ученые выделили опасные последствия стресса во время планирования беременности
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:56

Ученые выделили опасные последствия стресса во время планирования беременности

Исследование, проведенное в клинике "Бригем энд уименс" и опубликованное в Journal of the Endocrine Society, выявило, что стресс во время планирования беременности, особенно в случае лечения бесплодия, может негативно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы будущих матерей.

Ученые анализировали данные 400 женщин, обратившихся за помощью из-за бесплодия, и выяснили, что высокий уровень стресса до зачатия связан с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы во время беременности. Беременные женщины с высоким уровнем эмоционального напряжения чаще сталкиваются с повышением уровня сахара в крови, что может привести к проблемам с кровеносными сосудами и увеличить риск развития артеросклероза, гипертонии, а также инфаркта или инсульта, сообщает Газета.Ру.

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