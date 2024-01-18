Правительство РФ предлагает увеличить размеры ответственности за нарушение авторских прав

Правительство Российской Федерации внесло законопроект в Госдуму, предлагая увеличить суммы, считающиеся крупными и особо крупными в Уголовном кодексе РФ в статье об ответственности за нарушение авторских и смежных прав.
На данный момент согласно примечанию к статье 146 УК РФ, деяния признаются совершенными в крупном размере, если стоимость объектов авторских прав превышает 100 тыс. рублей, а в особо крупном размере — 1 млн рублей. Законопроект предлагает установить новые пороги: 500 тыс. рублей для крупного размера и 2 млн рублей для особо крупного размера. Предложенные изменения касаются частей 2 и 3 статьи 146 УК РФ, относящихся к ответственности за незаконное использование объектов авторского права.
Кроме того, законопроект предусматривает дополнение статьи 165 УК РФ, увеличивая порог для крупного размера с 250 тыс. до 1 млн рублей и для особо крупного размера с 1 млн до 4 млн рублей. В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта заключается в либерализации и гуманизации уголовного законодательства.
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