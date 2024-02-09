В Москве среди ночи загорелся многоквартирный жилой дом на улице Черняховского на севере столицы. Огонь быстро охватил всю крышу дома — площадь возгорания составила 40 тыс м2, по данным МЧС.

К утру пожар потушили. "Проводится проливка и разбор конструкций. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды. На месте работают 175 специалистов и более 50 единиц техники", — сообщило МЧС в своем ТГ-канале.

Жильцов шестиэтажки благополучно эвакуировали в близлежащий торговый центр. Около 10 человек пострадавших.