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Крупный пожар в жилом доме в Москве потушен
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:31

Крупный пожар в жилом доме в Москве потушен

В Москве среди ночи загорелся многоквартирный жилой дом на улице Черняховского на севере столицы. Огонь быстро охватил всю крышу дома — площадь возгорания составила 40 тыс м2, по данным МЧС.

К утру пожар потушили. "Проводится проливка и разбор конструкций. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды. На месте работают 175 специалистов и более 50 единиц техники", — сообщило МЧС в своем ТГ-канале.

Жильцов шестиэтажки благополучно эвакуировали в близлежащий торговый центр. Около 10 человек пострадавших.

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