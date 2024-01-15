Сотрудники полиции успешно пресекли незаконную продажу 3 тыс. литров нелицензированного спирта в Северной Осетии, сообщает ТАСС, со ссылкой на информацию МВД России.
Фигурантом происшествия оказался мужчина, задержанный сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алании. По оперативным данным, его задержали в момент продажи 600 пятилитровых бутылок этилового спирта, для которого у него отсутствовали необходимые документы, подтверждающие легальность происхождения.
Товар был доставлен покупателю на грузовой машине. Общая стоимость изъятого спирта превысила 190 тыс. рублей. Поддельный продукт передан представителям Росалкогольрегулирования для ответственного досудебного хранения.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. На время расследования мужчине была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.
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