Врач-диетолог Наталья Денисова рассмотрела полезные продукты для людей с гипертонией, включив картофель в список рекомендуемых. Картофель, богатый калием, снижает давление и обладает мочегонным действием.
Употребление картофеля без соли и в жареном виде рекомендуется для избежания повышения калорийности и гликемического индекса.
Врач также выделила другие продукты, такие как болгарский перец, петрушка и свекла, содержащие калий и вещества, положительно воздействующие на сердце и сосуды, сообщает МедикФорум.
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