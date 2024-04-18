Врач-диетолог Наталья Денисова рассмотрела полезные продукты для людей с гипертонией, включив картофель в список рекомендуемых. Картофель, богатый калием, снижает давление и обладает мочегонным действием.

Употребление картофеля без соли и в жареном виде рекомендуется для избежания повышения калорийности и гликемического индекса.

Врач также выделила другие продукты, такие как болгарский перец, петрушка и свекла, содержащие калий и вещества, положительно воздействующие на сердце и сосуды, сообщает МедикФорум.