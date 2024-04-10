Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции разработали новый сорт картофеля "Атаман", который обладает высокой урожайностью и устойчивостью к засухе и паразитам. Этот сорт, согласно сообщению младшего научного сотрудника Юлии Гуреевой, успешно прошел испытания и будет представлен на госкомиссию по сортоиспытаниям в 2026 году.

"Атаман" выделяется своей высокой урожайностью даже в условиях засухи, продемонстрировав урожайность в 48 тонн с гектара, что превосходит показатели других сортов, таких как "Гала". Кроме того, его устойчивость к фитофторе делает его пригодным для экологически чистого производства, снижая необходимость в химической обработке полей.

Генетики также работают над созданием раннеспелых сортов картофеля, таких как "Тайга" и "Сибирь", что актуально для сибирского климата. Эти сорта планируется выпустить к 2030 году.

Гуреева подчеркнула интерес предприятий Сибири и Дальнего Востока к отечественным сортам картофеля и выразила уверенность в их конкурентоспособности даже на мировом рынке, сообщает ТАСС.