Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции разработали новый сорт картофеля "Атаман", который обладает высокой урожайностью и устойчивостью к засухе и паразитам. Этот сорт, согласно сообщению младшего научного сотрудника Юлии Гуреевой, успешно прошел испытания и будет представлен на госкомиссию по сортоиспытаниям в 2026 году.
"Атаман" выделяется своей высокой урожайностью даже в условиях засухи, продемонстрировав урожайность в 48 тонн с гектара, что превосходит показатели других сортов, таких как "Гала". Кроме того, его устойчивость к фитофторе делает его пригодным для экологически чистого производства, снижая необходимость в химической обработке полей.
Генетики также работают над созданием раннеспелых сортов картофеля, таких как "Тайга" и "Сибирь", что актуально для сибирского климата. Эти сорта планируется выпустить к 2030 году.
Гуреева подчеркнула интерес предприятий Сибири и Дальнего Востока к отечественным сортам картофеля и выразила уверенность в их конкурентоспособности даже на мировом рынке, сообщает ТАСС.
Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.
Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.
Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства
В 2022 году был заключен договор о передаче земли и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако процесс так и не сдвинулся с места.
Аналитики "Билайна": около 80% пользователей фитнес-приложений в России составляют женщины
Основная возрастная группа пользователей фитнес-приложений — люди от 35 до 40 лет. Анализ данных интернет-трафика за первый квартал текущего года показал, что наибольшая активность пользователей приходится на будние дни.
"Яндекс" представил новую версию голосового помощника "Алиса"
Обновленный вариант обладает улучшенными рациональными способностями, делая его способным более точно объяснять сложные концепции и меньше выдумывать информацию.