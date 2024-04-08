Картофель, содержащий антиоксиданты, такие как флавоноиды и каротиноиды, может помочь защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, особенно при правильном приготовлении, таком как запекание или варка с кожурой. Он также богат витаминами и минералами, такими как витамин С, калий и пищевые волокна, которые полезны для пищеварения и общего здоровья.
Яйца, несмотря на свой ранее негативный имидж из-за содержания холестерина, являются источником высококачественных белков, витаминов и минералов, таких как витамины A, D, E, B12 и холин. Они также содержат антиоксиданты, способствующие защите глаз и участвующие в поддержании здоровья мозга и нервной системы. Умеренное потребление яиц не связано с увеличенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и может даже помочь в контроле веса благодаря созданию ощущения насыщения и управлению аппетитом, сообщает МедикФорум.
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