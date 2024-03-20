Диетолог Денисова подчеркивает значимость картофеля в рационе

Диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова подчеркивает значимость картофеля в здоровом питании, особенно для людей с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Картофель богат калием, что снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он также содержит витамины и минералы, особенно в молодом состоянии.
Приготовление картофеля "в мундире" или запекание в кожуре помогает сохранить полезные свойства.
Низкая калорийность делает картофель привлекательным для здорового питания, но высокий гликемический индекс требует осторожности для людей с сахарным диабетом, сообщает Российская Газета.
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