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Диетолог Денисова подчеркивает значимость картофеля в рационе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:48

Диетолог Денисова подчеркивает значимость картофеля в рационе

Диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова подчеркивает значимость картофеля в здоровом питании, особенно для людей с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Картофель богат калием, что снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он также содержит витамины и минералы, особенно в молодом состоянии.

Приготовление картофеля "в мундире" или запекание в кожуре помогает сохранить полезные свойства.

Низкая калорийность делает картофель привлекательным для здорового питания, но высокий гликемический индекс требует осторожности для людей с сахарным диабетом, сообщает Российская Газета.

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