Ученые выяснили, вреден ли самом деле картофель для здоровья

Исследование, проведенное учеными из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, опубликованное в журнале Frontiers, опровергает мнение о вреде картофеля для здоровья. Отказ от этого продукта может привести к дефициту витаминов В, С и калия. Многие люди исключают картофель из рациона из-за опасений о лишнем весе и проблемах с желудочно-кишечным трактом, но анализы показывают, что это нецелесообразно.
Исследование проведено на двух группах здоровых добровольцев, которые потребляли разные типы питания: с картофелем и с заменой его зерновыми. Результаты показали, что замена картофеля на зерновые привела к снижению уровня калия и витаминов В6 и С в организме.
Ученые отмечают, что картофель и зерновые являются богатыми источниками углеводов, но не взаимозаменяемы. Они подчеркивают важность сбалансированного питания для поддержания здоровья и стройности, сообщает Газета.Ру.
Криптобиржа Binance выпустила духи с запахом криптовалюты
У Binance сейчас нелегкие времена — она испытывает прессинг со стороны США.
Ученые совершили значимое открытие, выяснив, что ожирение становится всемирной эпидемией
Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что количество детей с избыточным весом увеличилось в четыре раза за последние 30 лет, охватывая практически каждого десятого ребенка на планете.
Эндокринолог Фетисова рассказала о методах похудения без строгих диет
Эндокринолог Надежда Фетисова подчеркивает, что снижение калорийности рациона является первоочередной задачей, рекомендуя ограничить употребление сладко-жирных и молочных продуктов, так как они способствуют набору веса.
Врач Лосев предупреждает о рисках, связанных с зубами мудрости
Стоматолог-ортопед и имплантолог Владимир Лосев подчеркнул, что зубы мудрости могут вызвать воспаление, особенно при изменении иммунитета, например, при смене климата во время отпуска.