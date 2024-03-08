Ученые выяснили, вреден ли самом деле картофель для здоровья

Исследование, проведенное учеными из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, опубликованное в журнале Frontiers, опровергает мнение о вреде картофеля для здоровья. Отказ от этого продукта может привести к дефициту витаминов В, С и калия. Многие люди исключают картофель из рациона из-за опасений о лишнем весе и проблемах с желудочно-кишечным трактом, но анализы показывают, что это нецелесообразно.

Исследование проведено на двух группах здоровых добровольцев, которые потребляли разные типы питания: с картофелем и с заменой его зерновыми. Результаты показали, что замена картофеля на зерновые привела к снижению уровня калия и витаминов В6 и С в организме.

Ученые отмечают, что картофель и зерновые являются богатыми источниками углеводов, но не взаимозаменяемы. Они подчеркивают важность сбалансированного питания для поддержания здоровья и стройности, сообщает Газета.Ру.