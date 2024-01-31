Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые из Томского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили новый метод защиты картофеля от черной парши, опасного заболевания.

Исследователи разработали подход, основанный на использовании полезных бактерий Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens, которые обрабатываются перед посевом. Этот метод позволяет снизить концентрацию фитопатогенного гриба в 4 раза, улучшить состав почвенной микробиоты и повысить качество картофеля.

В отличие от токсичных химических веществ, используемых в настоящее время, бактерии не наносят вред окружающей среде, так как они являются ее частью и широко распространены в воде и почве. В результате применения нового метода удалось достичь увеличения урожайности картофеля на 30%, сообщает МИР24.