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Стало известно, какие продукты стали лидерами по снижению цен в России в 2023 году
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:49

Стало известно, какие продукты стали лидерами по снижению цен в России в 2023 году

В 2023 году гречневая крупа, картофель и овсяная крупа стали лидерами снижения цен в России, согласно данным Росстата. Стоимость гречневой крупы снизилась на 18,81%, картофеля — на 15,8%, а овсяной и перловой крупы — на 9,62%. Топ-10 продуктов с наибольшим падением цен включает также телевизоры, мониторы для ПК, стиральные машины и флешки. В то время как цены на некоторые товары снижались, объем импорта продукции из Китая в Россию значительно вырос.

Особый рост отмечен в импорте наземных транспортных средств, увеличившемся на 258%, с $6,28 млрд в 2022 году до $22,52 млрд в 2023 году. Но детали товарооборота по странам остаются скрытыми из-за санкций. Несмотря на увеличение импорта наземных транспортных средств, их объем все еще не достигает уровня оборудования и механических устройств, импортированных из Китая в Россию на сумму $25,24 млрд в 2023 году, В Татарстане.

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