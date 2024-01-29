В 2023 году гречневая крупа, картофель и овсяная крупа стали лидерами снижения цен в России, согласно данным Росстата. Стоимость гречневой крупы снизилась на 18,81%, картофеля — на 15,8%, а овсяной и перловой крупы — на 9,62%. Топ-10 продуктов с наибольшим падением цен включает также телевизоры, мониторы для ПК, стиральные машины и флешки. В то время как цены на некоторые товары снижались, объем импорта продукции из Китая в Россию значительно вырос.

Особый рост отмечен в импорте наземных транспортных средств, увеличившемся на 258%, с $6,28 млрд в 2022 году до $22,52 млрд в 2023 году. Но детали товарооборота по странам остаются скрытыми из-за санкций. Несмотря на увеличение импорта наземных транспортных средств, их объем все еще не достигает уровня оборудования и механических устройств, импортированных из Китая в Россию на сумму $25,24 млрд в 2023 году, В Татарстане.