Диетолог Елена Соломатина предупреждает о возможных опасностях для головного мозга при постоянном употреблении жареного картофеля. Высокий гликемический индекс блюда может вызвать повышение уровня глюкозы в крови, приводящее к воспалениям и повреждению эндотелия сосудов.
Это приводит к "залеплению" сосудов холестерином, что может мешать кровотоку в мозге, приводя к недостатку воздуха и важных питательных веществ, что в свою очередь может вызвать гибель нейронов, сообщает Общественная Служба Новостей.
Британские ученые сообщают, что занятия музыкой полезны пожилым людям
Исследование, проведенное британскими нейрофизиологами и психологами в рамках проекта Protect, выявило, что занятия музыкой оказывают положительное влияние на память и когнитивные способности пожилых людей.
Израиль договорился с ХАМАС по вопросу освобождения заложников
Представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали параметры нового соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
Врач Евстратов заявил, что исследования подтвердили эффективность органосохраняющих операций при раке молочной железы
Ранее применяемая радикальная операция по удалению груди уступила место сохранению молочной железы, существенно уменьшая необходимость в хирургическом вмешательстве. Евстратов отметил, что развитие этого направления позволяет не только удалять опухоль, но и сохранять естественную форму молочной железы.
Врач Мясников выделил лекарства, которые вызывают аритмию
В программе "О самом главном" Александр Мясников подчеркнул важность темы аритмии, обозначив ее как интересную и важную для всех.