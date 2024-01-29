Диетолог Соломатина выделила негативные аспекты употребления жареного картофеля

Диетолог Елена Соломатина предупреждает о возможных опасностях для головного мозга при постоянном употреблении жареного картофеля. Высокий гликемический индекс блюда может вызвать повышение уровня глюкозы в крови, приводящее к воспалениям и повреждению эндотелия сосудов.

Это приводит к "залеплению" сосудов холестерином, что может мешать кровотоку в мозге, приводя к недостатку воздуха и важных питательных веществ, что в свою очередь может вызвать гибель нейронов, сообщает Общественная Служба Новостей.