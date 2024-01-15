Врачи опровергли миф о вреде картошки при похудении, подчеркивая, что исключение продуктов, в том числе картошки, может способствовать накоплению жира на животе. Врач Янг рекомендует не отказываться от жиров в питании, так как они быстрее насыщают, снижают перекусы и помогают контролировать потребление пищи.

Она предлагает включать в рацион продукты с полезными жирами, такие как морская рыба, авокадо, орехи и яйца. Картошку, особенно вареную с кожурой, считают полезным источником резистентного крахмала для микрофлоры кишечника. Однако рекомендуется избегать картофельного пюре при стремлении к снижению жировой массы.

Врач Павлова подчеркивает важность баланса жиров в рационе для общего здоровья и предупреждения негативных последствий, влияющих на вес в долгосрочной перспективе, сообщает В Татарстане.