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Врачи опровергли миф о вреде картошки при похудении
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:06

Врачи опровергли миф о вреде картошки при похудении

Врачи опровергли миф о вреде картошки при похудении, подчеркивая, что исключение продуктов, в том числе картошки, может способствовать накоплению жира на животе. Врач Янг рекомендует не отказываться от жиров в питании, так как они быстрее насыщают, снижают перекусы и помогают контролировать потребление пищи.

Она предлагает включать в рацион продукты с полезными жирами, такие как морская рыба, авокадо, орехи и яйца. Картошку, особенно вареную с кожурой, считают полезным источником резистентного крахмала для микрофлоры кишечника. Однако рекомендуется избегать картофельного пюре при стремлении к снижению жировой массы.

Врач Павлова подчеркивает важность баланса жиров в рационе для общего здоровья и предупреждения негативных последствий, влияющих на вес в долгосрочной перспективе, сообщает В Татарстане.

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