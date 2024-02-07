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Сотрудников дипмиссии в Польше пытались перевербовать
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:34

Сотрудников дипмиссии в Польше пытались перевербовать

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что западные спецслужбы поставили перед собой цель завербовать сотрудников диппредставительства РФ в Польше.

- Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами - вхолостую, - заявил он во время интервью. - Коллеги реагировали как положено.

Также посол подчеркнул, что опытность и квалификация наших сотрудников не поддается сомнениям. При этом даже специфические условия работы не способны поколебать уверенность россиян в своей правоте. Напомним, что в марте 2022 года из Польши было выслано 45 сотрудников посольства.

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