Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что западные спецслужбы поставили перед собой цель завербовать сотрудников диппредставительства РФ в Польше.

- Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами - вхолостую, - заявил он во время интервью. - Коллеги реагировали как положено.

Также посол подчеркнул, что опытность и квалификация наших сотрудников не поддается сомнениям. При этом даже специфические условия работы не способны поколебать уверенность россиян в своей правоте. Напомним, что в марте 2022 года из Польши было выслано 45 сотрудников посольства.