Ежегодная индексация пенсий и других социальных выплат должна пройти в России, начиная с первого февраля. Такую информацию сообщила пресс-служба Минтруда РФ, дополнив заявление соответствующим проектом постановления правительства.
Как подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков, на перерасчет выплат могут рассчитывать те, кто имеет материнский капитал, получает единовременное пособие по уходу за ребенком, является ветераном и ему выплачивается ежемесячная сумма, а также другие граждане, пользующиеся мерами социальной поддержки.
В результате повышение коснется более 20 миллионов россиян.
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