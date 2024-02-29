Сегодня в полдень по московскому времени в столице в Гостином дворе под звуки оркестра, исполняющего гимн России, начнется выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. В зале будут присутствовать депутаты Нижней палаты — Госдумы и сенаторы Совета Федераций, а также министры и другие чиновники, также приглашены участники СВО.

Это уже 19-ое по счету послание. Не было таких событий только два раза: в год начала СВО -2022 году и в 2017-ом. Касательно длительности послания. В телепрограммах федеральных каналов отводится один час, однако были годы когда обращение длилось в два раза дольше.

Содержание послания как всегда до оглашения является тайной, интригой для СМИ. Традиционно послание бывает посвящено актуальным вопросам с перспективой на годы вперед. В этом году срок планирования обозначен в шесть лет. С учетом того, что послание будет проходить в год выборов и год Семьи. Помимо предвыборной программы, возможно, президентом будут озвучены новые меры поддержки семей.

Анонсирована прямая трансляция в "Яндекс Дзене". Кинотеатры сети "Синема-5" в этом году инициировали бесплатный показ в своих стенах.