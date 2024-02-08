По одним данным, на 27, по другим — на 28 ое февраля уже запланировано одно из важнейших официальных мероприятий в стране — послание президента России Федеральному собранию. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источниках среди губернаторов, у которых в планах на конец текущего месяца уже стоит послание. По традиции речь там идёт о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, ранее сообщал, что послание придется на конец февраля-начало марта. Но, учитывая, что текущий год — високосный, то почему бы не предположить, что мероприятие состоится в дату, которая случается в календаре только один раз в четыре года — 29 февраля.

По традиции обращение президента к членам нижней и верхней палат парламента — Госдумы и Федерального собрания происходит в начале года. Туда также приглашаются другие высшие лица государства и чиновники.

Последний раз только 21 февраля 2023 г. было сделано послание Федеральному собранию от президента России.