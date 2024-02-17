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Посеву быть: в Запорожской области планируют разминировать поля
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:28

Посеву быть: в Запорожской области планируют разминировать поля

Губернатор Запорожского региона Евгений Балицкий сообщил, что планы на восстановление сельского хозяйства уже есть. Специалисты займутся разминированием полей для будущего посева, так что урожая можно ожидать уже в этом году.

- Мы не индустриальный регион, - сказал Балицкий. - Мы больше сельскохозяйственный регион, но уделяем этому большое внимание.

На данный момент, как проинформировал губернатор, в распоряжении властей на руках есть карта разминирования, где указаны как взрывоопасные объекты, так и осколки техники. Комендатура активно занялась ликвидацией «всякого металла».

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