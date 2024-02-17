Губернатор Запорожского региона Евгений Балицкий сообщил, что планы на восстановление сельского хозяйства уже есть. Специалисты займутся разминированием полей для будущего посева, так что урожая можно ожидать уже в этом году.

- Мы не индустриальный регион, - сказал Балицкий. - Мы больше сельскохозяйственный регион, но уделяем этому большое внимание.

На данный момент, как проинформировал губернатор, в распоряжении властей на руках есть карта разминирования, где указаны как взрывоопасные объекты, так и осколки техники. Комендатура активно занялась ликвидацией «всякого металла».