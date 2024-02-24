Исследователи: овсяная и гречневая каши могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Овсяная и гречневая каши являются источником низкого содержания углеводов и белков, что делает их особенно полезными для здоровья. Богатство клетчатки и витаминов делает их еще более привлекательными для рациона питания.
Овсянка содержит бета-глюканы, которые активно связывают холестерин, а гречневая каша способствует выводу избытка холестерина и тяжелых металлов из организма. Кроме того, гречневая каша богата витаминами группы B, которые помогают бороться со стрессом и бессонницей, а овсянка содержит множество минералов и витаминов.
Рекомендуется включать разнообразные крупы в рацион для получения полного спектра питательных веществ. Например, перловая крупа богата фосфором, а ячменная крупа содержит больше клетчатки. Манную кашу рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а пшено является важным источником растительных белков и углеводов, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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