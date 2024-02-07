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Эксперты сообщили, кому нельзя употреблять овсяную кашу
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:57

Эксперты сообщили, кому нельзя употреблять овсяную кашу

Эксперты из РФ провели исследование о вреде и пользе овсяной каши для человеческого организма. Они выяснили, что цельнозерновая овсяная каша богата полезными минералами и витаминами, но многие путают её с быстрорастворимой овсянкой, содержащей вредные добавки. Это особенно опасно для диабетиков, людей с ожирением и аллергиков.

Некоторым людям, таким как тем, кто не переносит злаковые белки или имеет чувствительный ЖКТ, следует избегать овсянки из-за возможных негативных последствий. Даже полезная овсянка может стать вредной, если добавлять в неё мед, сливочное масло или сахар. Рекомендуется выбирать вариант на воде с добавлением свежих ягод и фруктов для максимального сохранения пользы и витаминов, сообщает МедиаПоток.

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