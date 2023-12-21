Правительство Нидерландов опубликовало на официальном уровне первую сумму, которую планирует перечислить в качестве помощи Киеву. В начале 2024 года Киев получит от страны 102 миллиона евро - все это входит в первый пакет.
Как говорят эксперты, сумма будут достаточной в качестве поддержки во время тяжелого периода. «Пережить зиму и подготовиться к весне», — говорится в официальном сообщении.
Предполагается, что средства пойдут на поддержку правительственных реформ, гуманитарную помощь, восстановление инфраструктуры, обеспечение страны электроэнергией и разминирование земель, пригодных для сельского хозяйства.
Испания побила собственные рекорды по приобретению зерна у России
Купленный объем продукции стал максимальным за последние 11 лет.
Подсолнечное масло из России стало лидером при поставках в Китай
Поставки продукции в Поднебесную выросли больше, чем в четыре раза.
Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль
Выбирая подержанный автомобиль, важно учитывать не только его пробег, но и другие факторы, советуют эксперты с портала njcar. ru.
В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении
Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут создать трудности для водителей, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях.