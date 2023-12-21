Правительство Нидерландов опубликовало на официальном уровне первую сумму, которую планирует перечислить в качестве помощи Киеву. В начале 2024 года Киев получит от страны 102 миллиона евро - все это входит в первый пакет.

Как говорят эксперты, сумма будут достаточной в качестве поддержки во время тяжелого периода. «Пережить зиму и подготовиться к весне», — говорится в официальном сообщении.

Предполагается, что средства пойдут на поддержку правительственных реформ, гуманитарную помощь, восстановление инфраструктуры, обеспечение страны электроэнергией и разминирование земель, пригодных для сельского хозяйства.