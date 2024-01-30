Кардиолог Шехян подчеркнул важность правильного питания для контроля артериального давления

Гранат и черноплодная рябина отмечены как средства для снижения давления, но кардиолог предостерег от полагания только на них. Он подчеркнул, что эти продукты не рекомендованы для гипотоников.

Шехян выделил также продукты, оказывающие опосредованное влияние на давление, такие как цитрусовые, шпинат, свекла и чай. Врач предупредил о возможных вредных последствиях злоупотребления, например, от сока цитрусовых, который может повредить слизистую желудка.

Среди полезных продуктов для контроля давления Шехян упомянул натуральные кисломолочные продукты с низким содержанием жира, такие как кефир и молоко. Важными элементами рациона для гипертоников стали морская красная рыба, морепродукты, орехи (грецкие, фундук, миндаль), но кардиолог подчеркнул, что они должны употребляться сырыми, без жарки и с солью.

Грант Шехян также рекомендовал включить в рацион имбирь и чеснок, выделяя их положительное воздействие на сосуды. Как дополнение, врач посоветовал гипертоникам умеренно употреблять черный шоколад с высоким содержанием какао. Он завершил рекомендации, уточнив, что бобовые также допустимы в небольших количествах, но предупредил о возможных проблемах с запорами при их чрезмерном потреблении, сообщает Вечерняя Москва.