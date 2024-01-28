Промышленный объект получил повреждения в результате взрывов в Полтавской области

На северо-востоке Украины, в Полтавской области, произошли взрывы, в результате которых промышленный объект в Кременчугском районе получил повреждения.

Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин. Другие подробности инцидента будут предоставлены позднее. Ранее также поступали сообщения о взрывах в городах Полтава и Кременчуг.

В результате происшествия в Кременчуге возник пожар на промышленном объекте, площадь которого превысила 1 тыс. кв. м. По последней информации, пожар уже ликвидирован.