Минобороны Польши сообщило о нарушении воздушного пространства. По словам политиков, виновата Россия: крылатая ракета, по их мнению, была запущена дальней авиацией РФ. Об этом ведомство написало на своей странице в социальной сети.
Как сообщается, ракета пробыла на территории Польши 39 секунд, а специалисты зафиксировали ее в районе города Осердув, рядом с украинской границей.
- Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, - подчеркнули в ведомстве.
На данный момент военные сообщили, что польская и союзная авиация были сразу же активированы.
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