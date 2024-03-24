Минобороны Польши сообщило о нарушении воздушного пространства. По словам политиков, виновата Россия: крылатая ракета, по их мнению, была запущена дальней авиацией РФ. Об этом ведомство написало на своей странице в социальной сети.

Как сообщается, ракета пробыла на территории Польши 39 секунд, а специалисты зафиксировали ее в районе города Осердув, рядом с украинской границей.

- Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, - подчеркнули в ведомстве.

На данный момент военные сообщили, что польская и союзная авиация были сразу же активированы.