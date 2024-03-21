В представительстве премьер-министра Польши Дональда Туска назвали виновного в протестах местных фермеров. Предполагается, что это комиссар Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

- Большинство проблем польских фермеров - результат его деятельности, - сообщил руководитель канцелярии польского премьера Ян Грабец.

На данный момент правительство страны ведет переговоры, чтобы добиться соглашения с протестующими. Однако оппозиция отказывается верить обещаниям, и протесты граждан продолжаются. Войцеховский уже обращался в ЕС за помощью: она заключается в поддержке фермеров после июня 2024 года.