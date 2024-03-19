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Россия и Запад будут решать судьбу Украины между собой, считает Польша
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 18:41

Россия и Запад будут решать судьбу Украины между собой, считает Польша

Обозреватель издания Myśl Polska Кристиан Каминьский проанализировал ситуацию по украинскому конфликту. Как считает эксперт, будущее Киева зависит лишь от договоренностей между Россией и Западом.

- Именно от Запада зависит, какое политическое решение украинцы получат на бумаге за столом переговоров, - сообщил автор статьи.

На данный момент, считает Каминьский, ключевая зависимость Украины в расположении Запада. Поэтому именно страны ЕС смогут регулировать условия для Киева, если переговоры с Кремлем все-таки состоятся. Обозреватель акцентировал внимание на том, что условия соглашения вряд ли будут выгоднее тех, которые были предложены в Стамбуле. На фоне этого Россия находится в выгодном положении с возможностями самостоятельно обеспечивать свое вооружение.

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