Обозреватель издания Myśl Polska Кристиан Каминьский проанализировал ситуацию по украинскому конфликту. Как считает эксперт, будущее Киева зависит лишь от договоренностей между Россией и Западом.

- Именно от Запада зависит, какое политическое решение украинцы получат на бумаге за столом переговоров, - сообщил автор статьи.

На данный момент, считает Каминьский, ключевая зависимость Украины в расположении Запада. Поэтому именно страны ЕС смогут регулировать условия для Киева, если переговоры с Кремлем все-таки состоятся. Обозреватель акцентировал внимание на том, что условия соглашения вряд ли будут выгоднее тех, которые были предложены в Стамбуле. На фоне этого Россия находится в выгодном положении с возможностями самостоятельно обеспечивать свое вооружение.