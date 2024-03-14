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Варшава пересмотрела список своих послов в более чем 50 странах
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:20

Варшава пересмотрела список своих послов в более чем 50 странах

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подписал документ о кадровых перестановках среди послов более чем в 50 странах мира. Более конкретные данные ведомство пока не представляет, однако известно, что решение уже принято.

- Правительство считает, что необходимая смена польских послов поможет лучше и более профессионально решать сложные задачи, сообщили в МИДе Польши.

Уточняется, что перемены коснутся не только действующих политиков, но и тех, кто пока находится в статусе кандидата.

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