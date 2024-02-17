Бывший премьер-министр Польши и евродепутат Лешек Миллер озвучил опасения, что вступление Украины в ЕС станет гвоздем в гроб фермерского развития страны. Ущерб, который понесет Варшава, будет слишком велик, считает политик.

- Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар, - сообщил Миллер.

По его словам, помогать - это одно, а забывать про свое фермерское хозяйство - другое. Угроза здесь не только для Польши, но и для всей Европы.

- Представьте себе, что произойдет, если Киев вступит в Европейский союз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров, - пояснил политик. - Никто не сможет конкурировать с их продукцией.

Также Миллер выступил за то, чтобы Украина при вступлении в ЕС перестала пользоваться льготами и уступками, участвуя в торговле наравне со всеми остальными странами.