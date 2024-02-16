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В Польше задержали украинца-диверсанта
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:25

В Польше задержали украинца-диверсанта

На официальном сайте польского правительства появилась информация о задержании гражданина Украины. Его подозревают в том, что он готовил диверсии на территории страны, в том числе и поджоги. Задержание произошло 31 января, однако информацию обнародовали только сейчас.

- 31 января во Вроцлаве сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Украины, который, действуя в составе организованной преступной группы, готовил диверсионные и саботажные мероприятия, - пишется в сообщении.

На данный момент прокуратура добилась того, что задержанного отправили под стражу на три месяца. В перспективе срок заключения может составить 12 лет.

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