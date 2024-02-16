На официальном сайте польского правительства появилась информация о задержании гражданина Украины. Его подозревают в том, что он готовил диверсии на территории страны, в том числе и поджоги. Задержание произошло 31 января, однако информацию обнародовали только сейчас.
- 31 января во Вроцлаве сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Украины, который, действуя в составе организованной преступной группы, готовил диверсионные и саботажные мероприятия, - пишется в сообщении.
На данный момент прокуратура добилась того, что задержанного отправили под стражу на три месяца. В перспективе срок заключения может составить 12 лет.
Бастующие фермеры Франции сравнили свой протест с революцией.
В эфире телеканала BFMTV один из фермеров прямолинейно сказал, что решили назвать свою демонстрацию революцией, так как они крестьян бедствуют, а король нас не слышит.
Американским ученым впервые удалось провести успешный термоядерный синтез с приростом энергии
Этот прорыв приближает человечество к реализации бесконечного источника энергии. Подходы к термоядерному синтезу включают магнитный и инерциальный методы, исследования которых демонстрируют потенциал увеличения эффективности системы с увеличением температуры плазмы.
В России стали обращать больше внимания на мясо индейки
За 2023 год производство птицы выросло на два процента.
Эксперт "За рулём" провел обзор Toyota RAV4 третьего поколения на вторичном рынке
Кузов автомобиля стойко сопротивляется коррозии, однако возрастные проблемы, такие как "рыжики" и вздутие краски, могут возникнуть у машин старше десяти лет. Электрика остается надежной, хотя после 130-150 тысяч км может потребоваться ремонт генератора.