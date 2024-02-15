Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что Польше стоит внимательнее относиться к вопросам о репарациях. Политик напомнил, что во время Второй мировой войны страна сумела заполучить дополнительные территории.

- Если Польша всерьез рассуждает о неких репарациях со стороны нашей страны, то значит, можно говорить и о ревизии её территориальных приобретений, - подчеркнул сенатор.

Такое заявление он сделал в ответ на высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который уверенно заявил, что Польша должна требовать репарации не от Германии, а от России.