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Польше напомнили о полученной после Второй мировой войны территории
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:12

Польше напомнили о полученной после Второй мировой войны территории

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что Польше стоит внимательнее относиться к вопросам о репарациях. Политик напомнил, что во время Второй мировой войны страна сумела заполучить дополнительные территории.

- Если Польша всерьез рассуждает о неких репарациях со стороны нашей страны, то значит, можно говорить и о ревизии её территориальных приобретений, - подчеркнул сенатор.

Такое заявление он сделал в ответ на высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который уверенно заявил, что Польша должна требовать репарации не от Германии, а от России.

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