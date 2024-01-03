Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский рассказал об ударах российской армии по военной инфраструктуре Украины. О его словам, потери для Киева стали весьма ощутимыми.
- Несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели, - говорится в публикации. - Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры.
Также обозреватель отметил, что противовоздушная оборона, представленная Западом, должна была максимально защитить и тайные заводы, и места хранения с наиболее дорогостоящим вооружением.
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