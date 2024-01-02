Польский сатирик Ян Петшак сделал скандальное заявление. Он предложил отправлять мигрантов, которые незаконно находятся в стране, в концлагеря, построенные фашистами на территории Польши. Речь идет о тех людях, которых в страну «подсовывает Германия» - цитата автора заявления.
- У нас есть бараки для иммигрантов: в Освенциме, в Майданеке, в Треблинке, в Штутгофе, - уверенно перечислил сатирик. - Много бараков, построенных здесь немцами, и там мы будем содержать тех иммигрантов, которых немцы нам нелегально подсовывают.
Общество отреагировало незамедлительно - слова Петшака резко осудили, а прокуратура страны сообщила о проверке по поводу высказывания. Впереди юмориста ждет следствие.
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