Польский сатирик Ян Петшак сделал скандальное заявление. Он предложил отправлять мигрантов, которые незаконно находятся в стране, в концлагеря, построенные фашистами на территории Польши. Речь идет о тех людях, которых в страну «подсовывает Германия» - цитата автора заявления.

- У нас есть бараки для иммигрантов: в Освенциме, в Майданеке, в Треблинке, в Штутгофе, - уверенно перечислил сатирик. - Много бараков, построенных здесь немцами, и там мы будем содержать тех иммигрантов, которых немцы нам нелегально подсовывают.

Общество отреагировало незамедлительно - слова Петшака резко осудили, а прокуратура страны сообщила о проверке по поводу высказывания. Впереди юмориста ждет следствие.