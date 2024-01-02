Обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк дал свою оценку мировой экономической ситуации. По словам эксперта, Запад сейчас ведет провальную войну с Россией, которая выдержала санкционное давление.
- Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока, - анализирует ситуацию Щесняк. - Россия выдержала - как говорится, побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдержит дольше всех.
Он подчеркнул, что «попытка нокаута провалилась». Однако Запад намерен продолжать нападения и наносить следующие удары, несмотря на то, что многие страны уже осознали неэффективность антироссийских мер.
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