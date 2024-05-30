Президент Украины Владимир Зеленский намерен активизировать Польшу в противостоянии с Россией, предлагая сбивать российские ракеты истребителями, сообщил бывший заместитель министра обороны Роман Шереметьев в интервью журналу Do Rzeczy.



Согласно Шереметьеву, это явно представляется попыткой втянуть Польшу в вооруженные столкновения. Украина заинтересована в том, чтобы кто-то оказал ей поддержку в обороне, но из нашей точки зрения это не самое разумное решение.



На прошлой неделе глава украинского правительства в беседе с изданием New York Times заявил, что НАТО должна способствовать сбиванию российских самолетов и ракет на украинской территории. В то же время генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью журналу Economist отверг предложение о сбивании российских ракет средствами ПВО Североатлантического альянса, отметив, что НАТО не намерено вовлекаться в конфликт.



По данным газеты Politico, администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность предоставления для Украины возможности наносить удары с использованием американского вооружения на территории России.



Владимир Путин, комментируя западные инициативы разрешить Киеву атаковать Россию, отметил, что члены НАТО должны понимать, с чем они связываются. По его словам, страны альянса в Европе обычно представляют собой государства с небольшой площадью и высокой плотностью населения.

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