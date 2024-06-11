Президент Польши Анджей Дуда призывает начать официальную процедуру вступления Украины в НАТО как можно скорее.



Польша поддерживает желание Украины быть частью Европейского союза, и настаиваем на неотложном начале процесса вступления Украины в НАТО. Об этом Дуда заявил на пресс-конференции после саммита "Бухарестской девятки" в Риге, посвященного подготовке к саммиту НАТО.



Президент разъяснил, что под инициированием процедуры вступления понимается "направление официального приглашения Украине в НАТО, что откроет путь к началу ратификации"."Естественно, все страны-члены НАТО должны одобрить принятие нового участника, поэтому этот процесс всегда занимает продолжительное время", — подчеркнул Дуда.



Он добавил, что для Варшавы очевидно, что нельзя полностью принять Украину в альянс до завершения конфликта на ее территории.

"Однако наше мнение состоит в том, что этот процесс должен начаться, так как это покажет России, что амбиции украинского народа быть частью евроатлантического сообщества услышаны, поняты и поддержаны со стороны НАТО", — подытожил президент Польши.

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