Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил во вторник о том, что в Польше формируют группы из прибывших с Украины мужчин для последующего вступления в ряды Вооруженных сил Украины.

По мнению Камельчука, среди мужчин есть мотивированные, готовые служить, но они высказывают желание пройти обучение в благоприятных условиях за границей. Он отметил, что определенное руководство морпехов инициировало этот процесс, создавая небольшие отряды на различных базах в Польше, и они будут направляться на Украину. Пока не идет речь о тысячах человек, но о сотнях, по словам Камельчука в интервью украинскому изданию "Новости Live".

Он также отметил, что в Польше проходит набор украинцев, включая через религиозные сообщества. Польский глава обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил о готовности Польши помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших страну после начала российской военной операции. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас считает заявления властей Польши "правильными" и сообщил, что и Вильнюс также попытается помочь — например, ограничив социальные и миграционные возможности.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о ужесточении мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. Этот документ требует, чтобы все призывники в течение 60 дней после вступления в силу закона обновили свои данные в военкоматах. Для этого им необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть передана повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был поставлен штамп о невозможности личной передачи. В законопроекте также говорится, что призывникам обязательно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.Тех, кто избегает призыва, могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не установлены, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, а на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В дни действия военного положения запрещен выезд за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал о том, что ряды украинских вооруженных сил настолько истончились, что военкоматам приходится призывать людей среднего возраста 43 года. Издание New York Times прежде сообщило, что Украина пытается привлечь больше женщин в армию, что свидетельствует о значительных потерях в Вооруженных силах Украины.

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