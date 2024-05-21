Президент России выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана, назвав его надёжным партнёром и человеком слова. Владимир Путин отметил, что всегда был уверен в выполнении договорённостей с Раиси.

"Гибель Раиси — большая потеря для Ирана и народа страны. Я прошу передать искренние соболезнования. Действительно, это был надёжный партнёр, прямой человек, который руководствовался национальными интересами. Человек слова, с которым приятно работать. Всегда была уверенность в том, что договорённости будут исполнены", — рассказал Путин на встрече со спикером Вячеславом Володиным, который представит РФ на церемонии похорон.

Вертолёт, перевозивший Раиси, главу МИД Хосейна Абдоллахиана и других официальных лиц, рухнул 19 мая в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Мансури подтвердил гибель президента и иранской делегации в результате крушения.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)