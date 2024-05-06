В Минобороны Польши заявили, что страна не готовится и не будет отправлять войска на Украину.

В марте министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша продолжит оказывать поддержку Украине, но не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию.

26 февраля, после встречи с лидерами стран Европейского союза, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность переброски европейских войск на Украину.