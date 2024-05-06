В Минобороны Польши заявили, что страна не готовится и не будет отправлять войска на Украину.
В марте министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша продолжит оказывать поддержку Украине, но не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию.
26 февраля, после встречи с лидерами стран Европейского союза, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность переброски европейских войск на Украину.
Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского судью Томаша Шмидта за то, что тот попросил политического убежища в Белорусии. Сикорский назвал Шмидта предателем.
Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии
Провал встречи по Украине в Швейцарии может стоить всего режиму Владимира Зеленского, оценил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки
Согласно заявлению британского специалиста по эпидемиологии и здоровому питанию Тима Спектора, кофе без кофеина является богатым источником клетчатки, что играет важную роль для пищеварения и общего самочувствия.
Эксперты "Автотеки" выделили автомобили, которые редко продают россияне
Эксперты сервиса "Автотека" определили топ-5 автомобилей, с которыми россияне редко расстаются. Лидером стала Honda Freed, выпускаемая с 2008 года, особенно популярная среди владельцев с 70% машин, имеющих одного владельца.