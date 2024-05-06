Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 91,6918
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 98,5602
Минобороны Польши: страна не будет посылать войска на Украину
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 14:22

Минобороны Польши: страна не будет посылать войска на Украину

В Минобороны Польши заявили, что страна не готовится и не будет отправлять войска на Украину.

В марте министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша продолжит оказывать поддержку Украине, но не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию.

26 февраля, после встречи с лидерами стран Европейского союза, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность переброски европейских войск на Украину.

Мир

Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии

Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского судью Томаша Шмидта за то, что тот попросил политического убежища в Белорусии. Сикорский назвал Шмидта предателем.

Читать полностью
Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии

Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии

Провал встречи по Украине в Швейцарии может стоить всего режиму Владимира Зеленского, оценил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Читать полностью

Общество

Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки

Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки

Согласно заявлению британского специалиста по эпидемиологии и здоровому питанию Тима Спектора, кофе без кофеина является богатым источником клетчатки, что играет важную роль для пищеварения и общего самочувствия.

Читать полностью
Эксперты

Эксперты "Автотеки" выделили автомобили, которые редко продают россияне

Эксперты сервиса "Автотека" определили топ-5 автомобилей, с которыми россияне редко расстаются. Лидером стала Honda Freed, выпускаемая с 2008 года, особенно популярная среди владельцев с 70% машин, имеющих одного владельца.

Читать полностью

Новости