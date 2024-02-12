Прямо на шоссе высыпали зерно из трех украинских фур, ехавших в Польшу, местные фермеры, недовольные конкуренцией с зерном с Украины. Об этом рассказали сами организаторы общепольского протеста. До 10 марта продлится эта акция протеста польских аграриев. А всего будет пять КПП заблокировано на границе с Украиной,

Сейчас не работает три КПП: "Шегини — Медыка", "Ягодин — Дорогуск", "Рава-Русская — Хребене", сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины. А с 12 февраля заблокировать движение грузовиков через ещё два контрольно-пропускных пункта. Очередь из более чем тысячи грузовиков скопилась на границе Украины и Польши. обэтом ранее собщил пресс-секретарь госпогранслужбы.

Протесты направлены против дешевого зерна с Украины, которое лишает аграриев Польши дохода, а Евросоюз этому не противодействует. 10 февр. появилось видео как французские фермеры залили из водометов навозом посольство Украины. Напомним, что протесты фермеров сейчас продолжаются в 12-ти странах Европы.





