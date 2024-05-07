Группа учащихся организовала публичное выступление в поддержку Палестины на территории Свободного университета Берлина, впоследствии разогнанное правоохранительными органами, как сообщает издание Bild.

По данным издания Bild, во второй половине дня вторника на территории "Театрального двора" Свободного университета Берлина был организован лагерь протестующих.

В полиции утверждают, что присутствовало приблизительно 150 участников акции, основные из которых начали высказывать антиизраильские слоганы в публичной зоне примерно к 10 утра. Информация о зачистке лагеря началась в 13.30 (12.30 по московскому времени), а к 14.45 протест был разогнан.

Сообщается, что также была организована акция в поддержку Израиля, насчитывавшая около 50 участников. О произошедшем свидетельствуют как полиция Берлина, так и администрация Свободного университета Берлина, однако ни одно из этих источников не упомянуло, что акция была связана с конфликтом между Палестиной и Израилем.

Ректор университета, Гюнтер Циглер, выразил мнение о таких формах протеста как о не конструктивных. Он заявил, что земля университета не является местом для подобных действий и призвал к участию в научном диалоге, отвергнув протесты. Также сообщается, что университет понес материальные потери и подал заявление в полицию по данному факту.

Помимо этого, обучение было приостановлено в трех зданиях университета. Стороной полиции Берлина сообщается о задержании нескольких участников. В социальных сетях полиции отмечается, что имели место случаи административного задержания в связи с провокациями и незаконным проникновением на территорию.

Фото: www.flickr.com/Markus Winkler (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)