В 2024 году Музей Новосибирска запускает театрализованную экскурсию "На страже порядка и благочиния", посвященную истории работы полиции в XX веке. Экскурсия будет проводиться по историческим местам города, включая бывшую городскую тюрьму, полицейское управление и арестный дом. Гиды будут одеты в костюмы околоточных надзирателей Российской империи, чтобы создать атмосферу той эпохи.

Экскурсия предоставит участникам возможность узнать о методах поддержания порядка в начале XX века и о хрониках дореволюционного города. Кроме того, музей также предлагает другие интересные экскурсии, включая прогулки по центру города и набережной, модульные экскурсии с посещением на теплоходе, а также ночные комплексные экскурсии.

Музей Новосибирска имеет более 10 филиалов и обширный фонд, включающий документы, экспонаты, видеоматериалы и библиотечное собрание, сообщает ТАСС.