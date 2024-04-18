В 2024 году Музей Новосибирска запускает театрализованную экскурсию "На страже порядка и благочиния", посвященную истории работы полиции в XX веке. Экскурсия будет проводиться по историческим местам города, включая бывшую городскую тюрьму, полицейское управление и арестный дом. Гиды будут одеты в костюмы околоточных надзирателей Российской империи, чтобы создать атмосферу той эпохи.
Экскурсия предоставит участникам возможность узнать о методах поддержания порядка в начале XX века и о хрониках дореволюционного города. Кроме того, музей также предлагает другие интересные экскурсии, включая прогулки по центру города и набережной, модульные экскурсии с посещением на теплоходе, а также ночные комплексные экскурсии.
Музей Новосибирска имеет более 10 филиалов и обширный фонд, включающий документы, экспонаты, видеоматериалы и библиотечное собрание, сообщает ТАСС.
Ford выпустил редкую юбилейную версию Mustang, отмечая 60-летие модели
Названная 60th Anniversary, юбилейная версия доступна в ограниченном тираже — всего 1965 экземпляров, отсылающих к году выпуска первого Mustang. Отличия от стандартного спорткара заключаются в декоративных элементах, сохраняя под капотом стандартный пятилитровый V8 мощностью 480 л. с.
Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту
Пассажиры в Омане выразили недовольство отношением сотрудников аэропорта при отмене рейсов в Дубай. Авиаперевозчик не предоставил гостиницу, заменив ее на ваучер на фастфуд, и не смог обеспечить информацию о возможном времени вылета.
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