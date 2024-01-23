При бытовом конфликте в Сочи погиб участник команды КВН

Конфликт с потасовкой между членами двух команд КВН случился на территории гостиницы в Сочи, в результате чего один из участников погиб. Информацию об этом предоставил источник в правоохранительных органах Кубани, сообщает ТАСС. Прокуратура Краснодарского края приняла под контроль ход расследования обстоятельств произошедшего.

По словам источника в правоохранительных органах региона, столкновение произошло на территории гостиницы "Жемчужина" во время словесного конфликта между участниками команд "Лахмаджу" и "Моя команда". В результате разгоревшейся потасовки один из них преднамеренно нанес несколько ударов другому, в результате чего пострадавший упал с опорной стены и получил серьезные телесные повреждения, сообщает ТАСС.

Пострадавший был госпитализирован, но, к сожалению, не удалось его спасти. Прокуратура Краснодарского края сообщила, что надзорное ведомство взяло под контроль ход расследования обстоятельств гибели пострадавшего. Инцидент произошел 18 января.