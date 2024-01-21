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Полиция задержала мужчину, который стрелял из пистолета на улицах Екатеринбурга
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 17:05

Полиция задержала мужчину, который стрелял из пистолета на улицах Екатеринбурга

Полиция обнаружила жителя Екатеринбурга, который осуществлял стрельбу из пистолета на улице. Ранее было предоставлено видео, на котором мужчина угрожает неизвестным личностям и производит выстрелы из автомобиля в воздух. Сотрудники ОП № 12 изъяли оружие, использованное молодым человеком в общественном месте, и направили его на экспертизу для проверки, не причинялось ли им ранее вреда при совершении преступлений.

По словам Валерия Горелых, руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, Павел, который является центральной фигурой в этом инциденте, утверждает перед следователями, что обнаружил это оружие прошлой осенью в лесопарковой зоне. Следует отметить, что в 2007 году мужчина был привлечен к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации за участие в грабеже, сообщает "Вечерние Ведомости".

Известно, что конфликт, который привел к проявлению агрессивного поведения, возник во время онлайн-игры по уничтожению монстров. В ближайшем будущем мужчина будет отправлен на медицинское освидетельствование. Ему предстоит ответить перед законом по двум административным статьям - "Стрельба в неположенном месте" и "Незаконное хранение и ношение оружия".

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