У многоэтажки на Урале найдено тело парня, выпавшего из окна

В многоквартирном здании на улице Сулимова в Екатеринбурге было обнаружено тело молодого мужчины, который упал из окна. Это произошло после того, как местные жители заметили происшествие и немедленно позвали на помощь полицию и скорую, сообщает life.ru.
Добычу сланцевой нефти в США в феврале снизят на 2 тыс. б/с
Добыча сланцевой нефти в США сократится на 2 тыс. баррелей в день в феврале 2024 года по сравнению с январем, снизившись с 9,682 миллионов баррелей в сутки (б/с) до 9,68 млн б/с.
Джо Байден обсудит с лидерами палат Конгресса США свои запросы по нацбезопасности
Президент США Джо Байден планирует обсудить свои национальные безопасности запросы с руководителями обеих палат Конгресса 17 января.
В Москву доставили тело погибшей в Турции россиянки
Тело россиянки, погибшей в Турции, уже доставлено в Москву для последующего захоронения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Юлию Алчееву, директора филиала туристического страхования "Евроинс".
Ученые из Томска выявили, что коронавирус влияет на нервные оболочки головного мозга человека
Ученые Томского госуниверситета выявили, что коронавирус COVID-19 влияет на нервные оболочки головного мозга человека, что может вызывать постковидную депрессию и другие осложнения. Исследование рассматривает связь между перенесением вируса и изменением качества и количества миелина, защищающего нервные волокна.