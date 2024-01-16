В Калининграде сбившего собаку водителя суд приговорил к пяти суткам ареста

Суд в Калининграде назначил местному жителю наказание в виде пяти суток административного ареста за случай, когда он сбил собаку на своем автомобиле и покинул место происшествия. Об этом сообщила пресс-служба областного суда в своем Telegram-канале.
После анализа материалов дела, включая видеозапись ДТП, на которой видно, что водитель сбил собаку и уехал, суд признал его виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Решением мирового судьи 2-го судебного участка Центрального судебного района Калининграда ему было назначено административное наказание в виде ареста на пять суток, начиная с момента задержания, которое произошло 15 января 2024 года в 14:30.
Как установлено судом, утром 28 октября 2023 года на улице Вишневой в СНТ "Утро" в Калининграде водитель автомобиля Skoda, нарушив правила дорожного движения, сбил собаку и покинул место происшествия, в котором он был участником, сообщает ТАСС.
В ходе судебного заседания водитель и его адвокат утверждали, что сбитие собаки было случайным, и после происшествия он вернулся на место, но собаки уже не было. Владелица собаки настаивала на том, что водитель должен нести ответственность, утверждая, что он совершил наезд умышленно, что подтверждается видеозаписями с камер видеонаблюдения.
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