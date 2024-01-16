Возбудили дело о хулиганстве после избиения подростками прохожих в Белгороде

Расследование уголовного дела по факту нападения подростков на прохожих в Белгороде, которое было зафиксировано на видео и размещено в сети, было начато следователем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, уголовное дело было возбуждено сотрудником следственного управления УМВД России по городу Белгороду по статье 213 часть 2 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводится допрос одного из пострадавших, а также устанавливаются все участники инцидента и детали противоправной деятельности.
Ирина Волк пояснила, что в ходе мониторинга интернета правоохранительные органы выявили видеозаписи, на которых группа молодых людей на улицах Белгорода угрожает горожанам и оскорбляет их. Подростки также атакуют местных жителей, избивая их, не стесняясь снимать эти инциденты на видео и выкладывать записи в сети, сообщает ТАСС.
"На основе анализа видеозаписей сотрудники белгородской полиции в рекордно короткий срок выявили личности участников происшествия и принимают меры к их задержанию. Известно, что трое из них имеют судимости", — подчеркнула представитель МВД.
Она обратилась к пострадавшим и свидетелям с просьбой обратиться в органы внутренних дел как можно скорее.
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