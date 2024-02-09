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Россияне летят на праздники в Дубай и Пхукет
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:13

Россияне летят на праздники в Дубай и Пхукет

Россияне стали заранее планировать свой отпуск на праздники. Но как и в прошлом году пятерка популярных направлений не изменилась, отмечают в фирме по бронированию авиабилетов, пишет RT.

На выходные дни, приуроченные к 23 Февраля, российские туристы, по данным сервиса OneTwoTrip, предпочитают в основном пять городов. Доля Дубая среди наиболее популярных направлений составляет 9,9% от всех бронирований на зарубежные перелеты. Популярность по другим городам акова: Бангкок (8,4%), Денпасар (7%), Пхукет (6,3%) и Стамбул (5%).

Немного другой расклад авиабронирований на 8 Марта: на первом месте Пхукет (8,2%), Сеул (6,5%), Токио (6,3%), Дубай (6%) и Бангкок (5,3%). Среди полетов внутри страны в лидерах находится Москва (почти 18% броней), следом - Сочи, Петербург, Калининград и Минводы.




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