Польские фермеры продолжат протесты после встречи с премьером Дональдом Туском, которая закончилась "ничем", по словам одного из лидеров протестующих, Томаша Обшаньского.

Премьер Туск заявил о некомпетентных чиновниках и отсутствии отчетов, и что "у него связаны руки". "Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — сказал Обшаньский. Поэтому протесты продолжатся, более того анонсирована крупная акция с блокадой дорог и городов 20 марта.

Напомним, что польские фермеры проводят акции протеста с 9 февраля, перекрывая дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. Основные требования протестующих: прекращение ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.





