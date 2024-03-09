Польские фермеры продолжат протесты после встречи с премьером Дональдом Туском, которая закончилась "ничем", по словам одного из лидеров протестующих, Томаша Обшаньского.
Премьер Туск заявил о некомпетентных чиновниках и отсутствии отчетов, и что "у него связаны руки". "Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — сказал Обшаньский. Поэтому протесты продолжатся, более того анонсирована крупная акция с блокадой дорог и городов 20 марта.
Напомним, что польские фермеры проводят акции протеста с 9 февраля, перекрывая дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. Основные требования протестующих: прекращение ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.
Александр Вучич: ""Все идет к тотальной милитаризации"
Запад проводит попытку пятикратного наращивания мощностей во всем для победы над Россией и Владимиром Путиным.
На митинге в Мадриде тысячи людей требуют отставки председателя правительства
Среди организаторов митинга сотни организаций и оппозиционные партии.
Астрономы из Канады провели исследование про вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
Опубликованные результаты на портале arXiv показывают, что ни один из более чем 1,3 миллиона известных астероидов не изменит траекторию Апофиса, направляя его к Земле в ближайшие годы.
Ученые обнаружили новый вид древних хищников
В новом исследовании, опубликованном в журнале Cretaceous Research, описывается открытие нового вида мозазавридов, Khinjaria acuta, обнаруженного в Марокко.