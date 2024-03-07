Масштабная акция протеста проходила в центре Варшавы. Колонна фермеров прошла в польской столице от канцелярии премьера к сейму. Полиция попыталась не путсить протестующих на тракторах в центр города. Несколько активистов все же смогли проникнуть в здание сейма, где шло заседание, сообщает РИА "Новости".

Протесты перешли в силовое противостояние. Фермеры протестуя, стали разбирать брусчатку и забрасывать полицию. В столкновениях несколько полицейских получили ранения, задержаны не менее десяти человек.

Польские фермеры проводят акции протеста с 9 февраля, перекрывая дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. Основные требования протестующих: прекращение ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.





