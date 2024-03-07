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Польские фермеры в центре Варшавы начали драться с полицией
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:46

Польские фермеры в центре Варшавы начали драться с полицией

Масштабная акция протеста проходила в центре Варшавы. Колонна фермеров прошла в польской столице от канцелярии премьера к сейму. Полиция попыталась не путсить протестующих на тракторах в центр города. Несколько активистов все же смогли проникнуть в здание сейма, где шло заседание, сообщает РИА "Новости".

Протесты перешли в силовое противостояние. Фермеры протестуя, стали разбирать брусчатку и забрасывать полицию. В столкновениях несколько полицейских получили ранения, задержаны не менее десяти человек.

Польские фермеры проводят акции протеста с 9 февраля, перекрывая дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. Основные требования протестующих: прекращение ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.



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