Для прекращения ввоза украинского зерна в свою страну фермеры Польши начинают блокаду границы с Литвой, сообщает РИА "Новости".
"Зерновой каруселью" называют польские аграрные схему по которой ввозится сейчас зерно. Схема такова, рассказал фермер Кароль Печиньский, координатор протестов: сначала зерно с Украины въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита. Это делается несмотря на эмбарго.
Затем автомобиль направляется в Литву. пересечения границы с Литвой пограничники Польши перестают отслеживать грузовики и после этого машина с зерном возвращается на границу, где меняет документы. В результате зерно вновь направляется в Польшу, становясь грузом Евросоюз.
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