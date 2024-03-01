Для прекращения ввоза украинского зерна в свою страну фермеры Польши начинают блокаду границы с Литвой, сообщает РИА "Новости".

"Зерновой каруселью" называют польские аграрные схему по которой ввозится сейчас зерно. Схема такова, рассказал фермер Кароль Печиньский, координатор протестов: сначала зерно с Украины въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита. Это делается несмотря на эмбарго.

Затем автомобиль направляется в Литву. пересечения границы с Литвой пограничники Польши перестают отслеживать грузовики и после этого машина с зерном возвращается на границу, где меняет документы. В результате зерно вновь направляется в Польшу, становясь грузом Евросоюз.